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Başakşehir'de Emre Belözoğlu'ndan sonra iki isimle yollar ayrılıyor

İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'de Emre Belözoğlu'ndan sonra iki isimle yollar ayrılıyor

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Adebayor ve Demba Ba ile yollar ayrılacak.

Süper Lig'de geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi bu sezon da son haftalara kadar zirve yarışının içinde olmasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve 67 puanla ikinci sırada ligi tamamlayan Medipol Başakşehir, kadrosunda yapılanmaya gidiyor.

Ligin yaş ortalaması en yüksek takımları arasında yer alan turuncu-lacivertliler, hem gençleşecek hem de maliyeti fazla olan futbolcularla yollarını ayırarak kasasını güçlendirecek.

İstanbul ekibi, bu harekata santrfor bölgesinden başlayacak. Devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak sakatlığından dolayı fazla şansı bulamayan 34 yaşındaki Demba Ba ve son dönemlerde çok fazla kadroda tercih edilmeyen 35 yaşındaki Adebayor ile yollar ayrılacak. Sezon başında kiralık olarak Antalyaspor'a gönderilen Mevlüt Erdinç ile 2019-2020 sezonunda tekrar takımla birlikte olacak. 

Mevlüt, 3 forveti geçti 
Mevlüt Erdinç, Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 24 maça çıktı. Bu mücadelelerde 12 gol atan 32 yaşındaki oyuncu, 3 de asist yaptı. Mevlüt, bu performansıyla bonservisinin bulunduğu Başakşehir'in forvetlerini de tek başına geride bırakmış oldu.

Turuncu-lacivertlilerde hücum hattında ter döken futbolculardan Bajic, 22 karşılaşmada 6 gol, 1 asist yaptı. Büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Demba Ba ise sadece 5 maça çıktı ve 2 gol attı. 2016-2017 sezonunda takıma katılan ancak ilerleyen yaşının da etkisiyle eski formundan uzak olan Adebayor da 19 müsabakada 3 gol, 2 asist ile oynadı. 
Ligde toplamda 9 gol atan söz konusu üç futbolcu, böylece 12 gollü Mevlüt'ün gerisinde kalmış oldu. 

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