Ozan Kabak dünya devine transfer oluyor

Bundesliga basını 15 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Ozan Kabak'ın transferinde Bayern Münih'in öncelik sahibi olduğunu yazdı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a giden Ozan Kabak, gösterdiği performansla beğeni toplarken takımının küme düşmesi sonrası dev takımların da iştahını kabarttı.

Stuttgart'ın alt lige düşmesi halinde 15 milyon Euro'ya serbest kalacağını bilinen Ozan için yeni bir iddia da Kicker'dan geldi.

Öncelik hakkı Bayern Münih'in

Habere göre Ozan'ın sözleşmesinde "Transferinde Bayern önceliğe sahiptir" maddesinin bulunduğu ifade edildi. Bayern'in önümüzdeki günlerde Ozan konusunu masaya yatıracağı ve transferin gerçekleşmesinin çok yakın olduğu kaydedildi.

Kicker, benzer bir maddenin Serge Gnarby'in Arsenal'den Werder Bremen'e transferinde de uygulandığını yazdı.