İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elçin Sangu'ya yanıt gecikmedi!

Oyuncu Elçin Sangu'nun Twitter paylaşımına tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bir sanatçı hanım 'benim kaydımı silmişler' diyor. Baktırdım kendi taşımış" diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyuncu Elçin Sangu’nun "seçmen kaydım silinmiş" açıklamasına yanıt geldi.

"Acaba bu kayıtlar silinebilir mi? diye soruyorlar"

Soylu, yaptığı açıklamada adını vermeden Sangu’yu kastederek, "Günde 2-3 tane yalanın bakanlığım tarafından vatandaşımıza doğru bilgilendirmeyle ulaşmasından hakikaten yoruldum. Bir sanatçı hanım ‘benim kaydımı silmişler’ diyor. Sosyal medyada ‘acaba bu kayıtlar silinebilir mi’ diye soruyorlar. Nüfus Genel Müdürlüğünden baktırdım 29 Mart’ta kendi e-devlet şifresinden müracaatını yaptırmış ve bunu başka bir noktaya taşıdı" dedi.