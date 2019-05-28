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Serel Yereli kaç yaşında kimdir Serel Yereli dizileri hangisi

Serel Yereli kaç yaşında kimdir Serel Yereli dizileri hangisi

Serel Yereli, son günlerde girdiği polemikler dolayısıyla gündemdeki isimler arasında yer almaya başladı. Fransızca, İtalyanca ve İngilizce bilen Serel Yereli, oyunculuk eğitimi sonrası Bodrum Masalı dizisinde rol aldı. Peki, Serel Yereli kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Serel Yereli kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler... Serel Yereli, magazin gündeminde çeşitli gelişmelerle yer bulmaya devam ediyor. 

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir Göztepe'de dünyaya geldi. Sporcu baba ve İngilizce öğretmeni anne babanın tek çocuğu olan Serel Yereli, Küçük yaşlarından itibaren müziğe ve tiyatroya son derece ilgi duymuş, bu ilgisi onu Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne yönlendirmiştir. Babasını 16 yaşındayken ani bir kalp krizi sonucu kaybeden Yereli, 2012 yılında "O Ses Türkiye" yarışmasına katıldı ve yarışmada ilk turda elendi.

İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilen Serel Yereli, Craft Atölye ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi de almıştır. 2016 yılında televizyon dünyasına adım atan Serel Yereli, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bodrum Masalı" dizisi ile birlikte ilk defa profesyonel oyunculuk kariyerine geçiş yaptı. Güzel oyuncu bu projede Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe ve Bora Cengiz gibi başarılı isimlerle birlikte rol almıştır.

Yaptığı sporlar: Binicilik, Okçuluk, Voleybol, Sörf, Yelken, Buz Pateni

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