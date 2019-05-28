Nazım Sangare'den Şenol Güneş sorusuna esprili yanıt

Nazım Sangare, A Milli Takım'ın basın toplantısında Şenol Güneş'in kendisinin Türk olup olmadığı bilmemesiyle ilgili soruya esprili yanıt verdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan Nazım Sangare, Fransa ve İzlanda maçları öncesi basının karşısına çıktı.

Şenol Güneş'in ilk seferde kendisini Türk olup olmadığını bilmemesinden dolayı milli takım çağrılmaması sorusuna yanıt veren Sangare, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Şenol Güneş'in benim Türk olduğumu bilmemesini anlıyorum. Ben de kendimi yolda görsem, Türk olduğunu düşünmem. Türk tipim yok. Hocamı anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

"Babam Gineli, annem Eskişehirli''

Antalyaspor'un başarılı oyuncusu ayrıca, "Babam Gineli, annem Eskişehirli. Hep Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyordum. Buraya gelmek zordu, kalmak daha zor olacak ama ben kendime güveniyorum. Giydikten sonra da bırakmak istemiyorum" dedi.