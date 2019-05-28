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Nazım Sangare'den Şenol Güneş sorusuna esprili yanıt

Nazım Sangare, A Milli Takım'ın basın toplantısında Şenol Güneş'in kendisinin Türk olup olmadığı bilmemesiyle ilgili soruya esprili yanıt verdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan Nazım Sangare, Fransa ve İzlanda maçları öncesi basının karşısına çıktı.

Şenol Güneş'in ilk seferde kendisini Türk olup olmadığını bilmemesinden dolayı milli takım çağrılmaması sorusuna yanıt veren Sangare, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Şenol Güneş'in benim Türk olduğumu bilmemesini anlıyorum. Ben de kendimi yolda görsem, Türk olduğunu düşünmem. Türk tipim yok. Hocamı anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

"Babam Gineli, annem Eskişehirli''
Antalyaspor'un başarılı oyuncusu ayrıca, "Babam Gineli, annem Eskişehirli. Hep Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyordum. Buraya gelmek zordu, kalmak daha zor olacak ama ben kendime güveniyorum. Giydikten sonra da bırakmak istemiyorum" dedi.

Şenol Güneş ne demişti?

"Antalyaspor'daki sağ bek Sangare'nin yabancı mı Türk mü olduğunu bilmiyordum. Bülent Korkmaz ile konuştum ve öğrendim. Bu benim eksikliğim, hatam olabilir. Bülent Korkmaz'dan Türk statüsünde olduğunu öğrendim. Antalyaspor'un da Nazim Sangare eleştirisi var, haklı olabilirler. Bakarsınız bir sene sonra gelir oynar. Sağda Zeki var şimdi, tecrübeli Gökhan da var. Olabilir, tabii olabilir. Haklı da çıkabilirler, 1 sene sonra Sangare gelip milli takımın en iyisi olabilir. Dorukhan 1 sene önce oynamıyordu, şimdi oynuyor"

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