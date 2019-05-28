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Hiç tombak mantarı gördünüz mü? 7 kilodan fazla yaylada bulundu

İhlas Haber Ajansı
Hiç tombak mantarı gördünüz mü? 7 kilodan fazla yaylada bulundu

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 4 yıl önce hizmete aldığı bin 500 rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda bulunan 7,125 kilogram ağırlığındaki dev mantar görenleri şaşırttı. 

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda çalışan Emin Topal, geçtiğimiz gün 1500 metre rakımdaki yaylada halk arasında "tombak" olarak bilinen dev bir mantar buldu.

Zehirsiz olan ve yenilebilen dev mantarı arkadaşları ile birlikte tartan Topal, 7 kilo 125 gram ağırlığını görünce şaşkınlık içerisinde kaldı. 

Yazın sıcaktan bunalan vatandaşların akın ettiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda 7 kilo 125 gram ağırlığında buldukları mantarın bugüne kadarki en büyük mantar olduğunu belirten Emin Topal, "tombak" adı verilen mantarın daha çok zirveye yakın alanlarda görüldüğünü söyledi.

Geçen yıl da 4 kilogram dolayında bir mantar bulunduğunu anlatan Topal, mantar sevdalısı Denizlilileri yaylaya beklediklerini ifade ederek, buldukları mantarın soğanla kavurmasının çok güzel olduğunu ifade etti. 

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