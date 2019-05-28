Ecrin bebek korkunç halde bulundu! Müge Anlı Tatlı Sert'te sapık amca konuştu
Ecrin bebekten dün akşam gelen son dakika haberi herkesi kahretti. Ecrin'in cesedi parça parça edilmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli Özkan Kurnaz köşeye sıkıştırıldı. İşte Ecrin bebekle ilgili son durum:
SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı ormancılar buldu. Ecrin'in önce ayakkabılarını farkeden ormancılar araziyi inceleyince ceset parçalarını buldu. Ecrin'in bulunan kafa tası ve bazı uzuvları adli tıpa götürülürken kayıp ceset parçaları aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ise birinci şüpheli Özkan Kurnaz vardı. İşte yeni gelişmeler:
Dün saat 15.30 sıralarında, Ecrin’in kaybolduğu evin yaklaşık 6 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurlarınca ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Ormancıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabıları bulundu.
Kıyafetler ve ayakkabıların minik Ecrin’e ait olduğunu ailesi de teyit etti. Arama çalışmasında kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu öğrenildi. Saat 22.00 sıralarında ara verilen arama çalışmasına bugün yeniden başlandı.
Cesedin kayıp parçaları aranıyor
Gün ağarınca olay bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı. Pınar yolu üzeri Bağırsak Deresi mevkisinde orman yolu güzergahında bulunan giysi ve ceset parçalarının buraya nasıl atıldığı yetkililerce araştırılıyor. Ayrıca bölgede AFAD’a ait kadavra köpeği Abrek ile cesedin diğer kayıp parçalarını arama çalışmasına cumhuriyet savcısı nezaretinde başlandı.