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VakıfBank'a yeni genel müdür atandı

VakıfBank'a yeni genel müdür atandı

VakıfBank'ın yeni Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, devraldıkları hizmet bayrağını, 20 bin çalışma arkadaşıyla birlikte daha ileri taşımak için yılmadan, yorulmadan ve usanmadan çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre VakıfBank’ın 65’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs'ta (dün) gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Abdi Serdar Üstünsalih, sonrasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında VakıfBank Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 28 yıldır bankanın her kademesinde görev üstlendiğini belirtti.

Mesleğe ilk adımını attığı VakıfBank'ta genel müdürlük görevine seçilmekten onur duyduğunu ifade eden Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Devraldığımız hizmet bayrağını, 20 bin çalışma arkadaşımla birlikte daha ileri taşımak için yılmadan, yorulmadan ve usanmadan çaba göstermeye devam edeceğiz. Büyük VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Yeni dönemde temel şiarımız, ülkemiz için var gücümüzle çalışmak ve bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz milletimize hizmet vermektir. Bu onurlu vazifeyi yerine getirebilmek için büyük VakıfBank ailesinin her bireyi görev ve unvan fark etmeksizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve gayretle çalışmaya devam edecektir."

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