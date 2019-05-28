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Çocuk istismarını anlatan kitapta iğrenç satırlar... Sosyal medyada infial

Çocuk istismarını anlatan kitapta iğrenç satırlar... Sosyal medyada infial

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabında pedofili içeren satırlar büyük tepkiye neden oldu. Hukukçular, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kitabın toplatılması için suç duyurusunda bulundu.

O satırlarda çok küçük bir çocuk ile yaşanan cinsel ilişki, şehvetli bir biçimde anlatılıyordu. Bu satırlar sosyal medyada infial yaratırken, halen çeşitli internet sitelerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılması talep edildi.

Ödül bile almış

Bir çocuğun hatta bebeğin cinsel istismara uğradığı anların şehvetle anlatıldığı kitapta birçok öykü yer alıyor. Yayının sitesinde yer alan bilgilere göre Abdullah Şevki'nin ''Kelebek ve Hasta" adlı kısa öyküsü, İkinci Eskişehir Öykü Yarışması'nda birincilik ödülü almış.

Hukukçular harekete geçti

Avukat Umur Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve kitabın toplatılmasını istedi. Eskişehir Barosu da aynı yönde bir başvuru yapmak için hazırlanıyor.

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