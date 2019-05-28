Misk kedisinin dışkısından yapılıyor! Bu kahvenin fiyatı 450 lira

Kafenin stoğu tükendi: Bo Thiara bu soruyu "Bu kahve, En iyi Panama Kahvesi ödülünü kazandı. Bu, kahvenin Grammy ödülleri gibi" diye yanıtladı. Amerikan USA Today gazetesi, Klatch'in elindeki Elida Geisha 803 stoğunu tükettiğini yazdı. Elida Geisha 803, ABD'de sadece bu kafede satıldı.