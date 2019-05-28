Misk kedisinin dışkısından yapılıyor! Bu kahvenin fiyatı 450 lira
AMERİKA Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde bir kafenin 75 dolardan 'Panama kahvesi' sattığı öğrenildi. Peki Panama kahvesi nedir?
Yaklaşık yirmi çeşidi bulunan kahvenin en pahalısı olarak gösterilen Panama kahvesi, Amerika'da 75 dolardan satılıyor. Ortalama 1000-1500 metre yükseklikte, özellikle Boquete bölgesinde yetiştirilen Panama kahvesinin dünyada sadece 45 kilo bulunduğu tahmin ediliyor.
Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen "Elida Geisha 803"ü deneyen BBC muhabiri Cody Melissa Godwin, Klatch adlı kafenin sahibi Bo Thiara'ya "Kahvenin tadı kesinlikle farklı ama neden bir insan bir fincan kahveye 75 dolar ödesin?" diye sordu.
Kafenin stoğu tükendi: Bo Thiara bu soruyu "Bu kahve, En iyi Panama Kahvesi ödülünü kazandı. Bu, kahvenin Grammy ödülleri gibi" diye yanıtladı. Amerikan USA Today gazetesi, Klatch'in elindeki Elida Geisha 803 stoğunu tükettiğini yazdı. Elida Geisha 803, ABD'de sadece bu kafede satıldı.
Kalanı Çin, Japonya ve Tayvan'a gidiyor: Kafenin elinde 4,5 kilo kahve var. Bundan yaklaşık 80 fincan kahve çıkıyor. Panama'da açık artırmada satılan kahvenin kalanının Çin, Japonya ve Tayvan'a gittiği belirtiliyor.