20 takımlı lig olacak mı? Özdemir açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, "Erzurumspor'un başvurusu oldu. Ligin 20 takımla oynanması zor görünüyor. Öyle bir durum yok. Sezon başında deklare etmeden sezon sonunda bu kararı alırsanız bunu dünya kamuoyuna anlatamazsınız.'' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, TRT SPOR’a önemli açıklamalarda bulundu.

Özdemir’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Türk Futbolu’nun dünya futbolundaki yeri iyi değil. Ana hedefimiz bunu yükseltmek. Bir dönem iyiydik sonra bir duraklama dönemine girdik. Lucescu ile iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Yeni futbolcular getirdi takıma”

“Asıl uğraşacağımız takım İzlanda”

“Fransa son dünya şampiyonu. Takım şu an şampiyon kadroya göre daha iyi. Takımımıza ve taraftarımıza güveniyoruz. Biletlere Konyalılar büyük talep gösterdi. Puan veya puanlar alabiliriz. Fransa maçından ümitliyiz. Ama bizim asıl uğraşacağımız takım İzlanda. Bunlar bizim en zor iki maçımız”

“Fikret Orman’a teşekkür ediyorum”

“Şenol Güneş için, Türk Futbolu adına Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Orman, o dönem izin vermeyebilirdi. Hayatımda yaptığım en iyi şey zamanı planlamaktır. Erken kalkarım bu yüzden mesaim uzundur. Bilsin ki ben bu işe yoğun mesai harcayacağım. İşlerim ve yoğunluğum var. Ama asıl Türk Futbolu için çalışacağım”

“Türk hakemliği iyi bir yerde ama yeterli mi değil”

“Sabri Çelik ve ekibi başarıyla ulaşmasını umduğumuz bir gruptur. Türk hakemliği başarılıdır. Sadece Cüneyt Çakır ve ekibi değil başka arkadaşlarımız da Avrupa’da önemli maçlar aldılar. Türk hakemliği önemli bir yerde ama yeterli mi değil.”

“Bazı tecrübeli hakemler VAR sistemine uyum sağlayamadı”

Var sistemine cesaretle geçtik. Bazı tecrübeli hakemler VAR sistemine uyum sağlayamadı. Bu bir süreç meselesi. Gelecek yıl VAR uygulaması bu yıldan daha iyi olacak. 1. Lig maçında Hatay’ın iki golü VAR ile iptal edildi. Ne hakemlerden ne taraftardan bir tek tepki bile gelmedi. Özellikle ofsayt kararlarında yüz üzerinden yüz puan aldık. Penaltı, kırmızı kartlarda atlamalar olmuştur. Sistem geçişi var. Gelecek sene daha iyi olacak. Hakem sayısını 40’a çıkardık. Her hafta hakemler stres altında bırakılıyor”

"Eğer kayıtları görürsem ekibimizi soruştururuz"

“Eğer Albayrak’ın elinde bu kayıtlar varsa birileri ona sızdırmıştır. Genel Kurul’a kadar açıklamayı istemiyorum dedi. Ama Genel Kurul’dan sonra sizi ziyaret edip açıklamalarda bulunacağını söyledi. Eğer elindeki kayıtları görürsem ekibimizi soruştururuz. Onlardan da hesap sormasını biliriz. Kanunsuz yapılan işlerin üzerine gideceğiz”

“Yeni yönetimimizde hep beraber objektif olacağız. Kulüp ceketlerimizi asıp görevimizin başına geçeceğiz”

Hüsnü Güreli'nin sosyal medyada tartışılan fotoğrafı hakkında (Galatasaray'ın kupa törenindeki görüntü ile ilgili) Hüsnü Güreli'nin verdiği tepki kendisini ittikleri için oldu. Hüsnü Güreli, Türk sporunun son zamanlarda yetiştirdiği önemli bir isimdir. Amatör spor kulüplerine çok önem vermemiz gerekiyor. Terörle uyuşturucuyla mücadelenin en önemli yolu spordur. Federasyon ve Kulüpler Birliği birlikte yürümeli. İyi bir yönetim böyle olmalıdır"

"Yabancı sayısı kademeli olarak azalmalı"

"Yabancı sayısını artırmamızdan dolayı kalite artışı oldu. Ama 11 yabancıyla sahaya çıkan takımlar oldu. Bu durum bir süreç içinde sonlanmalıdır. Bu TFF'nin masa başı kararı olmamalı. Bu bir katılım kararı olmalı. Birinci Lig de katılacak Süper Lig de katılacak. Bu sayı gittikçe azalacak. Kulüpler Birliği burada ön ayak olmalı. Yabancı sayısı kademeli olarak azaltılmalı"

"Ali Koç'un sözlerine katılmıyorum"

"Fenerbahçe çok büyük bir camia. Ali Koç'un kurgulanmış sözlerine katılmıyorum. Hedef şampiyonluktu ama olmadı. Yanal geldiğinde takım 16.'ydı ama 6'ncı bitirdi. Bana göre başarılı oldu. İyi bir takım kuracaklardır. Siz oynarsanız kazanırsınız, şampiyon olursunuz. Ali Koç'un sözlerine katılmıyorum"

"Ligin 20 takımla oynanması zor görünüyor"

"Erzurumspor'un başvurusu oldu. Ligin 20 takımla oynanması zor görünüyor. Öyle bir durum yok. Bursaspor Başkanı Ali Ay ile de görüştük. Ancak sezon başında deklare etmeden sezon sonunda bu kararı alırsanız bunu dünya kamuoyuna anlatamazsınız. Hakemlerin konuşmasını doğru bulmuyorum. Çok fazla polemiğe yol açar.''