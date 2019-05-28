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Annesinden ilik nakli yapılmıştı! Öykü Arin’den haber geldi

Annesinden ilik nakli yapılmıştı! Öykü Arin’den haber geldi

ANTALYA’da ender görülen lösemi türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan 4 yaşındaki Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı açıklandı. Açıklamada, minik Öykü için yeniden nakil süreci başlatıldığı ve baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakledileceği kaydedildi. 

İzmir'de yaşayan Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 4 yaşındaki kızı için başlatılan “Öykü Arin'e umut ol” kampanyası sonrası Türkiye ve yurt dışından birçok ülkede kan bağış kampanyaları başlatılmıştı.

Binlerce kişi Öykü için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu uygun donör bulunamadı. Sürecin ardından doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için annesinden yarı uyumlu nakil kararı aldı.

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Bunun üzerine 18 Nisan'da anneden nakil işlemi gerçekleştirildi. Uyum sürecinin belirlenmesi için hastanede kontrol altında tutulan anne ile kızı 28 gün boyunca steril odada tutulmaya başlandı. 

Babadan nakil yapılacak 

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Uyum sürecinin başlatılmasının ardından geçen 40 gün sonrası doktorların yaptığı testlerde Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığı ve yeniden nakil sürecinin başlatılacağı belirtildi. Süreç içerisinde yüzde 100 uyumlu ilik bulunamaz ise, bu sefer baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacağı kaydedildi. 

“Babadan da başarılı olmazsa, yabancı donör ile eşleşme olacak” 
Konuyla ilgili 'Öykü Arine Umut Ol' adlı sosyal medya hesabından sürece ilişkin yapılan açıklamada, “Geldiğimiz süreç itibarıyla, toplanan kök hücre numunelerinin incelenen kısmı içerisinde canımız Öykü’müze uygun kök hücre çıkmadı ve anneden yarı uyumlu nakil de maalesef başarılı olamadı. Bu yüzden doktorlarımızın kararı ile Öykü Arin’e babası Çağdaş Yazıcı’dan çok kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansını deneyeceğiz. Eğer babadan yarı uyumlu nakil de başarılı olmazsa tek umudumuz yabancı bir donör ile eşleşme olacak. Sağlık Bakanlığının elinde yüz bine yakın çalışılmamış numune var ve Öykü Arin’in umudu onlardan biri olabilir. Bu nedenle söz konusu numunelerin ivedilikle incelenmesi için tüm yolların açılması gerekiyor” denildi. 

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