Binali Yıldırım'dan BBP'ye ziyaret! Canlı yayında son dakika açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaretinde son dakika açıklamalar...

Binali Yıldırım, BBP İl Başkanlığı'nı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "23 Haziran'da da BBP ile beraber yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Genel siyasetin İstanbul'u gölgelememesi lazım"

"Sokaklar canlı, ilgi çok yüksek. İyi bir kampanya yürütüyoruz" diyen Yıldırım, "Artık bu kampanyanın İstanbul'a odaklı yürümesi lazım. İstanbulluların geleceğini konuşuyoruz. Genel siyasetin İstanbul'u gölgelememesi lazım" diye konuştu.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini hatırlatan Yıldırım, "Tatile gitseler bile İstanbullular 23 Haziran'ı unutmasın" dedi.

"Türkiye'nin aydınlık yarınları için çalışıyoruz"

Yıldırım Cumhur İttifakı için ise şunları söyledi: Bizim Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti, MHP vardır ve BBP destek vermektedir. Sahada da bu şekilde cereyan etmiştir. BBP İstanbul'da aday göstermemiş şahsımı desteklemiştir. Biz beraberiz Türkiye'nin aydınlık yarınları için çalışıyoruz.