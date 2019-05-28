Bursa'daki teleferik 3 haftadır çalışmıyordu yeni haber geldi

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferikle çıkacaklara müjdeli haber geldi.

140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik, yaklaşık 3 hafta süren bakımın ardından seferlerine tekrar başladı.

Bursa Teleferik AŞ’den alınan bilgiye göre, “Bugünden itibaren tesisimiz tüm istasyonları ile hizmetinizde. 28 Mayıs itibariyle çalışma saatlerimiz 10:00-18:00 arasındadır" denildi.

Bursa Teleferik, 8 kişilik 140 adet Standart Kabin ile yol alıyor. 20 saniyede bir, 1 kabinin geldiği, Detachable Gondola sisteminde sürekli çalışan teleferik hattında, istasyonların içine giren kabinler; tahliye alanına gelirken yavaşlatılarak, yolcuların kolay inip binmesi sağlanıyor.

Bursa teleferik fiyatları



