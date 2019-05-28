Meteoroloji'den günler kala kritik uyarı geldi: Dışarı çıkmasın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Ramazan bayramına 1 hafta kala Bodrum’da hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükselecek" açıklaması yaptı. Bodrum başta olmak üzere tüm Ege sahillerinde sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasından artacağı öğrenildi.
Haziran ayına birkaç gün kala, yaz mevsimi kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Ramazan bayramına bir hafta kala hava sıcaklıkların 10 derece kadar artacağı öğrenildi.
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Afrika'dan gelen sıcak havanın etkisini gösterdiği Bodrum'da yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Bodrum'da hava sıcaklığının 29-30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının artacağı uyarısını yaparak şu ifadelere yer verdi:
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“Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor.
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