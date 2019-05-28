GENAR Araştırmanın sahibi İhsan Aktaş'tan 23 Haziran seçimleriye ilgili çarpıcı sözler

23 Haziran seçimlerine az bir süre kala anket şirketlerinden de önemli veriler geliyor. GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş seçimlerle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

İhsan Aktaş, 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütü PKK’nın seçimle ilgili açıklamasına dikkat çeken Aktaş ''terör örgütü demokratik güç birliğinden yana tavır koyuyorsa bu çok absürt ve felaket bir durumdur’’ diyerek şu açıklamalarda bulundu.

Bu seçim kampanyası aşamasında başarı getirir. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı mukayese edildiğinde, kampanya aşamasında Millet İttifakı avantajlıdır. Hepsi muhalif, hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek, başarı elde etmek istiyor. Uygulama aşamasına geldiğimizde ise taban tabana zıt bir örgüt ve sürdürebilirliği zor. Cumhur İttifakındaysa seçim aşamasında kampanya yürütmek zor ama kazandığı takdirde millete hizmet etmek daha kolay. Çünkü aynı sosyolojiye dayanan iki partinin ittifakı mevcut.

Terör örgütü demokratik güç birliğinden yana tavır koyuyorsa…

Burada iki ihtimal var ya diyorlar ki ölümüne biz adayımızın arkasındayız ya da ismini verelim ki zarar görsün. Sonuçta demeç veren bir terör örgütü.Terör örgütü demokratik güç birliğinden yana tavır koyuyorsa bu çok absürt ve felaket bir durumdur.

Beka söylemleri HDP'li muhafazakar seçmeni CHP'ye yöneltti.

Dağdan açıklama yapıyor eli silahlı katil, "Ben demokratik güç birliğinden yanayım" diyor. İstanbul seçiminde şöyle bir detay vardı. İstanbul'da HDP'li seçmenin %30'u her zaman bile kaydı şart oyunu AK Parti'ye vermiştir. Bu seçmen bu seçimde oy vermedi. Beka söylemleri HDP'li muhafazakar seçmenin CHP'ye yönelmesine veya sandığa gitmemesine sebebiyet verdi.

Bu seçimde AK Parti lehine bir yumuşama olabilir

Bu seçimde AK Parti lehine bir yumuşama olabilir. Özellikle bu hapishanedeki açlık grevlerinin bitirilmesi ortama bir yumuşaklık getirdi gibi gözüküyor. PKK uluslararası ayağı olan, HDP gibi siyasi uzantısı olan bir örgüt. Herhalde Abdullah Öcalan 2-3 görüşmede bir güç devşiremez. Demecinde de bir yumuşama mevcuttu. Bunun etkisini bekleyip göreceğiz, o refleks sandık gecesi ortaya çıkacak.

İki seçim karşılaştırıldığında AK Parti neyi öngöremedi ve şuan neyi değiştirdi?

İki seçimin şartları, mücadele ortamı elbette ki farklı. 31 Mart seçimlerinde hükümet, ekonomik durgunluğa rağmen insanları sandığa iyi götürdü ve İstanbul'da iyi oldu. Önceki seçime kıyasla daha birebir çalışarak, seçmeni ikna ederek yol almaya çalışıyor. AK Parti metotlarında ufak tefek değişiklikler görüyoruz.

Fark yine çok az olursa ne olur?

Türk halkı tekrar 13-14 farkta bırakmaz, böyle bir basireti var. Hatırlayın Refah Partisi iktidardan düştüğünde yerel ve genel seçim oyları vardı. Yerelde %23,5 bir oy vardı, iktidar kapalı olduğu için %16'ya indirdi. Millet bir ayar veriyor.