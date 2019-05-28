Didem Arslan Yılmaz'ın Ahmet Hakan'a canlı yayında olay göndermesi

Ahmet Hakan'a gönderme: Ekrem İmamoğlu'nun bu yanıtı üzerine Didem Arslan Yılmaz, meslektaşı Ahmet Hakan'a bir göndermede bulundu. Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun bu cevabı üzerine, "Bir o mahalle bir bu mahalle gezenlerin yerine, bizi tercih edersiniz" ifadelerini kullandı. Bu yanıt, sosyal medyada Ahmet Hakan'a bir gönderme olarak algılandı.