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Google Huawei yüzünden zarar edecek!

Google Huawei yüzünden zarar edecek!

Trump yönetimindeki ABD'nin, Huawei'ye uyguladığı yaptırımdan sonra, Google'ın zarar etmesi bekleniyor.

Çin ile ABD arasında ticaret savaşı, resmi olarak başladı. Ticaret savaşını başlatan adımlar Trump'ın, 8 Mart 2018 tarihinde ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurmasıyla başlamıştı.

Trump vergi uygulamasından önce Çin'in dev telefon markası Huawei'ye, android uygulamasını kapattırmasının ardından en büyük darbeyi vurmuş oldu.

Google-Huawei konusunda herkes Huawei’nin bu işten nasıl bir zararla çıkacağını düşünüyor olsa da Google da Huawei’nin lisansını askıya alarak büyük zarar görmüş durumda.

Google zararlı çıkacak

Huawei, dünyanın en fazla akıllı telefon satan ikinci şirketi konumunda bulunuyor ve dünya üzerinde aktif olarak kullanılan 500 milyon Huawei akıllı telefon bulunuyor. Birkaç yıl süren sirkülasyonun ardından Huawei’nin piyasadaki yüz milyonlarca telefonunda Google servisleri bulunmayacak ve Google, bu cihazlardan para kazanamayacak.

Google, Play Store üzerinden yalnızca 2018 yılında 7 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 388 milyon dolarını Huawei akıllı telefonlar oluşturuyordu. Nomura Instinet, Google’ın tüm zararının bundan ibaret olmayacağını öngörüyor. Huawei’nin Android lisansını askıya almanın Google’a faturası 425 milyon dolar olacak.

Telefonların yarısı çin'de

Huawei cihazlarda Android işletim sistemini kullanmayacak olması, Google’ın akıllı telefon sektöründeki konumunu da etkileyecek. 500 milyon Huawei telefonun %52’si Çin’de bulunuyordu. Bu cihazlar Google servislerine ulaşamasalar da Android işletim sistemi kullanıyorlardı. Artım tüm Huawei cihazlar, yeni bir işletim sistemine sahip olacak.

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