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Pençe operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu

Pençe operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı başlatılan Pençe Harekâtı hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

9 teröristin etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakar Akar yönetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

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