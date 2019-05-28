Dünya Sağlık Örgütü tükenmişlik sendromunu resmen kabul etti

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel ve duygusal açıdan zayıf düşmek olarak bilinen tükenmişlik sendromu, hastalık olarak sınıflandırıldı.

DSÖ, tükenmiş sendromu ifadesini Uluslararası Hastalık Sınıflandırması listesine aldı. Böylece tükenmişlik sendromu 2020 itibariyle küresel olarak tıbbi bir bozukluk olarak tanınacak.

Dünya Sağlık Örgütü tükenmişlik sendromunu “başarıyla yönetilemeyen kronik iş yeri stresi” olarak tanımladı. Belirtilerse şöyle sıralandı:

“Enerji tükenmesi ya da tükenmişlik hissi, işle ilgili zihinsel mesafenin artması, işle ilgili olumsuz ya da sinik duygular ve azalan mesleki etkinlik”

Dünya Sağlık Örgütü bu duygularla mesleki alanlara işaret ettiğini belirterek, tükenmişlik sendromunun hayatın diğer alanlarının neden olduğu semptomları tanımlamak için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

AFP'ye konuşan bir DSÖ yetkilisi, tükenmişlik sendromunun ilk kez resmi bir sağlık örgütü tarafından tıbbi bir durum olarak sınıflandırıldığını belirtti.

İlk olarak 1974'te kullanıldı





Tükenmişlik sendromu ifadesi ilk kez 1974’te Alman psikolog Herbert Freudenberger tarafından kullanılmıştı.

Kendilerini “tükenmiş” olarak niteleyen bazı meslektaşlarında bu durumu gözlemleyen Freudenberger, daha sonra kendisi de tükenmişlik sendromundan muzdarip olmuştu.

Psikologlar, tükenme halini, “enerji, güç ve kaynaklara dair aşırı talepler sonucu yorgun düşmek” olarak tanımlıyor.