Kayseri'de ambulans sürücüsüne kasklı saldırı

KAYSERİ'de ambulans sürücüsü Yahya Türkmen (33) trafikte yol verme yüzünden tartıştığı motosikletli 2 kuryenin saldırısına uğradı. Yüzüne kaskla vurulan Türkmen yaralanarak, tedavi altına alındı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesi içinde meydana gelen olayda; ambulans sürücüsü Yahta Türkmen, görevli oldukları Yahyalı Devlet Hastanesinden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hasta sevki gerçekleştirdi. Hastane girişinde Türkmen ile motosikletli 2 kurye arasında, yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında 2 kurye kasklarıyla sürücü Türkmen'e saldırdı.

Yüzüne aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Türkmen, hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. 2 kurye ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Figen Gürbeden hastaneye giderek, yaralı ambulans sürücüsü hakkında bilgi aldı.