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Mbaye Diagne'den kutlama açıklaması

Mbaye Diagne'den kutlama açıklaması

Üst üste iki, toplamda yirmi ikinci kez şampiyonluk kazanan Galatasaray'da gol kralı olan ve kutlamalara katılmadığı için eleştirilere maruz kalan Mbaye Diagne bir açıklama yaptı.

Kutlamalara katılamamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Senegalli, telafi etmek için birçok gol atacağını söyledi. 

Mbaye Diagne paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kelimeleri Galatasaray'ı sevenlere, başkanımızdan yöneticilere, Fatih hocama, takım arkadaşlarıma, teknik ekipten bütün çalışanlara ve özellikle harika taraftarımıza yazıyorum!

Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Her şeyden önce zaferimizden keyif alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayamamak ve özellikle de kazanılan önemli hedefleri tam olarak paylaşamamak benim için çok büyük bir üzüntüydü!

Kulübümüz çok büyük bir kulüp ve bunun parçası olduğum için gurur duyuyorum. Beni anlayacağınızdan eminim ve bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Birçok golle!"

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