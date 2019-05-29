Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği ne yazıyor skandal pedofili sözleri
Abdullah Şevki'nin yazdığı ve ödül alan skandal kitabı Zümrüt Apartmanı olay oldu. Kitap Türkiye'de infial yarattı. Pedofili ifadelerle kan donduran Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği ne, Zümrüt Apartmanı kitabının konusu ne, yazarı Abdullah Şevki kimdir?
Zümrüt Apartmanı adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki bir anda Türkiye'nin gündeminde oturdu. Kitabında pedofili ifadeler kullanan Abdullah Şevki'ye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı. Halkın yanı sıra sanat, spor ve siyaset camiasından da çok sert tepkiler alan Zümrüt Apartmanı kitabının toplatılması için kampanya başlatıldı.
Peki olay olan kitap Zümrüt Apartmanı'nın içinde ne yazıyor, 2013 yılında yazılan kitabın konusu ne? Çok çirkin, iğrenç ve mide bulandırıcı ağır pedofil ifadelerin geçtiği kitabın o kısmını sorumlu yayıncılık gereği sizlerle paylaşamıyoruz.
KİTABIN İNFİAL YARATAN KISMI: Kitabın karakterlerinden birinin anlatımıyla verilen sahne o kadar canlı tasvir içeriyor ki pedofoli pornosu olarak nitelendi.
İnfial yaratan kısımda bir adamın küçük bir çocuğa uyguladığı cinsel istismar anlatılıyor. Söz konusu cinsel istismar sonrasında küçük çocuğun ölmesi ve karakterin olaydan kurtulmak için yaptıkları anlatılıyor.