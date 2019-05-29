Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği ne yazıyor skandal pedofili sözleri

Zümrüt Apartmanı adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki bir anda Türkiye'nin gündeminde oturdu. Kitabında pedofili ifadeler kullanan Abdullah Şevki'ye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı. Halkın yanı sıra sanat, spor ve siyaset camiasından da çok sert tepkiler alan Zümrüt Apartmanı kitabının toplatılması için kampanya başlatıldı.