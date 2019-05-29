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BES'ten Borsa'ya 1.2 milyarlık destek

BES'ten Borsa'ya 1.2 milyarlık destek

Birseysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısının en az yüzde 10'u Borsa'ya yatırılacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, Borsa'ya sağlanacak kaynağın 1.2 milyar olması bekleniyor

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES'te) devlet katkısı yönetmeliği değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirildi.

Yapılan değişiklikle BES'teki yaklaşık 12 milyarlık devlet katkısının 1.2 milyarının Borsa İstanbul'a aktarılması bekleniyor.

Daha önceki yönetmeliğin 11. maddesinde nakden ödenen devlet katkısının yüzde 30'u mevduat katılma hesabı, kira sertifikaları, çeşitli menkul kıymetler veya Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinde değerlendirilebiliyordu. Yapılan değişiklikte bu oran yüzde 20'ye indirildi ve "BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda" ifadesine "asgari yüzde 10'u" ifadesi eklendi.

BORSA'YA KAMUSAL DESTEK


2 gün önce yapılan SPK düzenlemesiyle, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) standart fonlardaki birikimin yüzde 10'unun Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinde, para piyasası fonlarında bulunan fonların ise yüzde 25'inin devlet tahvillerinde değerlendirilmesi zorunluluğu gelmişti.

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