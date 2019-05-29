Yeni banka kuruldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi.

Türkiye’de yeni bir banka kurulmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu onay verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 150 milyon lira sermaye ile kurulan bankanın kurucuları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akınbulunuyor. Kurulan banka kalkınma ve yatırım bankası olarak hizmet verecek.

Bankanın adı ise Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi.

Yatırım bankası nedir?

Yatırım bankacılığı devlet ya da kamu şirketlerine uzun vadeli kredi sağlayarak, ticari faaliyetlerini sürdürmelerini sağlar. Kredi sağlamak için ise yatırım bankası menkul kıymet ihraç ederek kaynak oluşturur. Bu şekilde fonlamayı gerçekleştirirler.