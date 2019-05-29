Andre Ayew'den Fenerbahçe'ye veda sözleri

Fenerbahçe'nin sezon başında Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew, sarı-lacivertlilere ''Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım.'' sözleriyle veda etti.

Geçen sezon başında Swansea City'den büyük umutlarla kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Andre Ayew, Fenerbahçe'ye veda etti.

Sporx'te yer alan habere göre Ayew, "Umarım Fenerbahçe gelecek sezon daha iyi olur. Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve buradaki anılarım sonsuza dek benimle kalacak. Tüm taraftarlara, kulübe ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu kulüpten edindiğim tecrübelerle ayrılıyorum. Bizim için çok zor bir yıldı ama sezonu güçlü bitirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

38 maçta 5 gol 2 asist

Bu sezon Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Ayew, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.