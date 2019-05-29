HABER /  FENERBAHÇE

Andre Ayew'den Fenerbahçe'ye veda sözleri

Andre Ayew'den Fenerbahçe'ye veda sözleri

Fenerbahçe'nin sezon başında Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew, sarı-lacivertlilere ''Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım.'' sözleriyle veda etti.

Geçen sezon başında Swansea City'den büyük umutlarla kiralanan ancak beklentilerin altında kalan Andre Ayew, Fenerbahçe'ye veda etti.

Sporx'te yer alan habere göre Ayew, "Umarım Fenerbahçe gelecek sezon daha iyi olur. Kişisel olarak konuşmam gerekirse, daha iyisini yapmalıydım. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve buradaki anılarım sonsuza dek benimle kalacak. Tüm taraftarlara, kulübe ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu kulüpten edindiğim tecrübelerle ayrılıyorum. Bizim için çok zor bir yıldı ama sezonu güçlü bitirmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

38 maçta 5 gol 2 asist
Bu sezon Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Ayew, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kandil'in kuzey kapısının ele geçirilmesi an meselesi
Kandil'in kuzey kapısının ele geçirilmesi an meselesi
Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı? İşte yanıtı
Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı? İşte yanıtı
BES'ten Borsa'ya 1.2 milyarlık destek
BES'ten Borsa'ya 1.2 milyarlık destek
Yeni banka kuruldu Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni banka kuruldu Resmi Gazete'de yayımlandı
Dünya devinden Muslera'ya dudak uçuklatan rakam
Dünya devinden Muslera'ya dudak uçuklatan rakam
Bülent Arınç AK Partili bakanların yanında söylemiş Cem Küçük yazdı
Bülent Arınç AK Partili bakanların yanında söylemiş Cem Küçük yazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Merih Demiral adım adım dünya devine
Merih Demiral adım adım dünya devine
Abdullah Şevki kimdir aslen nereli Zümrüt Apartmanı skandalı!
Abdullah Şevki kimdir aslen nereli Zümrüt Apartmanı skandalı!
Serel Yereli kaç yaşında kimdir Serel Yereli dizileri hangisi
Serel Yereli kaç yaşında kimdir Serel Yereli dizileri hangisi
Xiaomi'nin merakla beklenen K20 Pro modelinin tanıtım videosu yayınlandı
Xiaomi'nin merakla beklenen K20 Pro modelinin tanıtım videosu yayınlandı
Rusya ve Türkiye arasında tarım ürünü hacmi arttı
Rusya ve Türkiye arasında tarım ürünü hacmi arttı
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne içeriğinde neler var?
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne içeriğinde neler var?
Citi Group Apple hisseleri için hedefi 205 dolara indirdi
Citi Group Apple hisseleri için hedefi 205 dolara indirdi
Bayram ikramiyesi hangi emekliye 750 lira yatacak?
Bayram ikramiyesi hangi emekliye 750 lira yatacak?
Yorumlar 1 yorum