Rusya ve Türkiye arasında tarım ürünü hacmi arttı

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ankara’da gerçekleşen görüşme çerçevesinde, Rusya ile Türkiye arasındaki tarım ürünleri ticareti hacminin dört ayda 1.2 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Patruşev bu alanda ticaretin gelişmesinin iki ülkenin ilgili birimleri arasındaki işbirliğinin katkısı bulunduğunu söyledi. Nitekim Rusya nisan ayında Türkiye’den domates sevkiyatına yönelik kotanın 150 bin tona çıkarılmasına onay verdi. Son birkaç ay içinde iki su ürünleri firmasının daha Rusya’ya sevkiyatına izin verildi.

Bakanlar ayrıca Gelencik liman kontrol noktasındaki bakım çalışmalarından dolayı iş hacmi artabilecek Kavkaz limanı üzerinden Türkiye’den Rusya’ya sevkiyat imkânlarını ele aldı.

Patruşev, “Daha fazla yük gemisinin kabul edilebilmesi için Kavkaz limanının çalışma hacminin genişletilmesi üzerinde çalışılıyor. Böylece bu liman Gelencik limanının tam anlamıyla bir alternatifi olacak. Ayrıca Nisan 2019’dan beri Kavkaz limanı Türkiye’den getirilen domatesler için de açık” dedi.

Patruşev görüşmede ticaretin yanı sıra iki ülkenin tarım alanındaki yatırımlarını, bilimsel, teknolojik işbirliğini ve yeni projeleri arttırması gerektiğini vurguladı. Patruşev ayrıca yakın zamanda tarımla ilgili yeni bir görüşme yapmayı teklif etti.

Bakanlık Türkiye’den Rusya’ya ithal edilen başlıca ürünleri domates, diğer sebzeler, meyve ve balık olarak; Rusya’dan Türkiye’ye ithal edilen başlıca ürünleri de buğday, mısır ve ayçiçek yağı olarak sıraladı.