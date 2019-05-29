Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı? İşte yanıtı

Everton’dan kiralık olarak geldiği Galatasaray’da harikalar yaratan Onyekuru, geleceğiyle ilgili konuşurken ''Sadece benim kararım olsa benim kararım kalmaktan yana olur. Burada çok mutluyum.'' dedi.

Everton’dan kiralık olarak geldiği Galatasaray’da 1 sezonda 44 resmi maça çıkan, attığı 16 golle her iki kupanın kazanılmasında da büyük rol oynayan Onyekuru, başarının sırrını verdi.

Sadece 800 bin Euro bedelle Everton’dan kiralandı, 1.2 milyon Euro’luk yıllık ücretiyle, şampiyonluk potasındaki kulüpler için oldukça makul bir yatırımdı. Ancak sonuçları inanılmaz oldu. 21 yaşındaki Henry Onyekuru, Galatasaray formasıyla tam 44 resmi maça çıkarken, attığı 16 golle iki kupa zaferine de büyük katkı sağladı.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın yola Galatasaray’da devam etmesini istiyor. Peki genç yeteneğin gelecek planlarında ne var? Nasıl bir sezon geçirdi? Unutamadığı anlar hangileri? Galatasaray camiasıyla ilişkisi nasıl?

Rüya gibi bir sezon oldu diyebilir miyiz? Sakatlıktan çıktın. Galatasaray’da çok başarılı oldun ve 2 kupa aldın... Çok mutluyum tabi ki. Rüya gibi bir sezon oldu. İlk sezon, Galatasaray’da oynuyorsunuz ve oynadığınız ilk sezonda 2 kupa kazanıyorsunuz. Hem çok mutluyum hem de hocama çok teşekkür ediyorum bundan dolayı.

Fatih Terim’den öğrendiği en önemli şeyler nedir?

Kendisinden birçok şey öğrendim. Ama tabii ki en fazla öğrendiğim şey, kendi yeteneklerine güvenmen, kendi yeteneklerine inanman. Bunun üzerine gitmen. Eğer çabuksan mutlaka bunun üzerine gitmen. Takımın sana ihtiyacı olduğu zamanlarda sorumluluk alıp ortaya çıkman. Birçok şey öğrendim ama en başlıca bunları sayabilirim.

Gelecek hakkında ne düşünüyorsun?

Eğer sadece benim kararım olsa benim kararım kalmaktan yana olur. Burada çok mutluyum. Bu tip durumlarda iki kulübün alacağı karar çok önemli. Sadece benim karar verme şansım olsa ben kalmaktan yana kullanırım. Çok gol attın ama Fenerbahçe maçındaki golden sonra hocaya sarıldın.

Maçtan önce mi planladın?

Maçtan önce kendisi bana inanılmaz bir güven verdi. Genç oyuncuysanız eğer en çok ihtiyacınız olan şey güven, hocanızın size vermiş olduğu güven. Hocamız da bu güveni bize devamlı veriyor. Özellikle Fenerbahçe maçından önce de bana çok güven verdi. Bu bir dünya derbisi. Sadece Galatasaraylı taraftarlar için önemli bir maç değil, herkes için önemli bir maç. O yüzden böyle bir maçta gol attığımda direkt kulübeye koştum. Zaten bence hocam da biliyordu ona geleceğimi.

Şampiyonluk gidiyor, şampiyonluktan kopuyoruz gibi düşündün mü?

Eğer Fatih hoca ile çalışıyorsanız pes etmek, ümitsizliğe kapılmak gibi bir lüksünüz yok. Biliyorsunuz bu sezon çok zorlu dönemlerden geçtik. Hocamız ciddi bir süre cezalıydı. Bizimle beraber değildi. Sahada yanımızda değildi. Ama o anda bile bize verdiği mesajlarla, bize verdiği motivasyonla çok önemli şeyler yapmamızı sağladı. Bu puan farkları olduğu zaman hep bize verdiği mesaj, kesinlikle pes etmeyeceğimiz yönündeydi, sonuna kadar mücadele edeceğimiz yönündeydi. Bizi de böyle hazırladı. Sonunda da böyle güzel bir başarı geldi.

Türk Telekom atmosferi ve Galatasaray taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?

Aslında Galatasaray’a gelmeden önce taraftarlarıyla ilgili bilgim vardı. Galatasaray taraftarının özellikle iç sahada ve deplasmanda takımının yanında olduğunu, hiç bırakmadığını ve iç sahada yarattığı atmosferi biliyordum. Ama buraya gelince bire bir yakından görme fırsatı yakaladım. Gerçekten inanılmaz bir duygu, gerçekten inanılmaz bir atmosfer. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum devamlı bizim yanımızda oldukları için. Bazen istediğiniz performansı gösteremiyorsunuz, devamlı sizleri desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Gelmeden önce uzun zaman oynamamıştın.



Yüzde kaç kapasiteyle oynadın?

Altı ay ciddi bir sakatlık yaşadım. Geri dönmesi kolay olmuyor. İyi bir hazırlanma dönemi geçirdim, iyi bir tedavi süreci geçirdim. Kendim de tek başıma önemli, ciddi çalışmalar yaptım. Galatasaray’a geldiğimde, hazırlık kampına gittiğimizde yüzde 70 hazırdım. Türkiye’de oynadığımız hazırlık maçından önce daha yükseldi performansım. İlk Ankaragücü maçında, sezonun ilk maçında yüzde 90’larıma çıktığıma inanıyorum.

Çok gol atan bir oyuncusun. Belhanda ve Feghouli’nin sana olan katkısını söyleyebilir misin?

İkisi de çok yetenekli, kaliteli ve tecrübeli oyuncular. Saha içerisinde bu tip oyuncularla oynamak size ister istemez kolaylıklar sağlıyor. Çünkü benim nerelere koşu yapacağımı biliyorlar. Nereye gideceğimi biliyorlar. Topu nereye atacaklarını biliyorlar. Hocamızın da organizasyonuyla beraber onların da bana yardımı oldu, attığım gollerde büyük pay sahibi oldular.

Rodrigues, Bruma ve sen, en hızlı kim?

Bence en hızlı olan benim. Bu üçlü arasında değil sadece ligde de en hızlı olan benim.