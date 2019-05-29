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Xiaomi'nin merakla beklenen K20 Pro modelinin tanıtım videosu yayınlandı

Xiaomi, Redmi K20 Pro akıllı telefon modelinin ilk tanıtım videosunu yayınlandı. Bir dakika uzunluğundaki videoda, yeni cihazla ilgili bilmek istediğiniz her şeye yer veriliyor. 

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin, beklenen fiyat ortalamasının Mi 9'da üstüne çıkması tepki çekmişti. Redmi’nin ilk amiral gemisi akıllı telefonu olan K20 Pro, ise uygun fiyatıyla geliyor. Hatta K20 pro, bazı özellikler açısından bakıldığında Xiaomi Mi 9’u geride bırakmayı başarıyor. 

Modelin tanıtım videosu, telefonun tüm önemli özelliklerini gösteriyor. Videoda bahsedilen başlıca özellikler arasında; Snapdragon 855 yonga seti, Game Turbo 2.0, 20 MP’lik açılır-kapanır selfie kamerası ve 48 MP’lik arka kamera gibi özellikler yer alıyor.

K20 Pro’nun Mi 9’un önünde gelmesini sağlayan önemli özelliklerinden birisinin, cihazın açılır-kapanır selfie kamerası olduğunu söyleyebiliriz (aynı boyutlu Super AMOLED ekranda çentik bulunmuyor).

Peki fiyatı ne kadar?
Açıklandığı kadarıyla K20 Pro‘nun başlangıç fiyatı yaklaşık olarak 361 dolar seviyesinde. En üstteki 8 GB + 256 GB depolama içinse yaklaşık olarak 434 dolar verilmesi gerekiyor.

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