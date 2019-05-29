Merih Demiral adım adım dünya devine

Juventus, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, gelecek sezon Juventus forması giyebilir.

Goal İtalya'nın haberine göre, Massimiliano Allegri ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışı içinde olan Juventus'ta Sportif Direktör Fabio Paratici transfer çalışmalarını sürdürüyor.

15 milyon euro

Merih Demiral'ın Juventus için öncelikli transfer hedeflerinden biri olduğu iddia edilirken Torino ekibinin bu transfer için Sassuolo'ya 15 milyon Euro ödeyeceği ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.



14 maçta 2 gol

Sassuolo'ya 7 milyon Euro'ya transfer olan Merih Demiral, İtalyan ekibinde bu sezon 14 maçta süre alırken 2 de gol kaydetti.