HABER /  SPOR

Merih Demiral adım adım dünya devine

Merih Demiral adım adım dünya devine

Juventus, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, gelecek sezon Juventus forması giyebilir.

Goal İtalya'nın haberine göre, Massimiliano Allegri ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışı içinde olan Juventus'ta Sportif Direktör Fabio Paratici transfer çalışmalarını sürdürüyor.

15 milyon euro
Merih Demiral'ın Juventus için öncelikli transfer hedeflerinden biri olduğu iddia edilirken Torino ekibinin bu transfer için Sassuolo'ya 15 milyon Euro ödeyeceği ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

14 maçta 2 gol
Sassuolo'ya 7 milyon Euro'ya transfer olan Merih Demiral, İtalyan ekibinde bu sezon 14 maçta süre alırken 2 de gol kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kandil'in kuzey kapısının ele geçirilmesi an meselesi
Kandil'in kuzey kapısının ele geçirilmesi an meselesi
Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı? İşte yanıtı
Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı? İşte yanıtı
BES'ten Borsa'ya 1.2 milyarlık destek
BES'ten Borsa'ya 1.2 milyarlık destek
Yeni banka kuruldu Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni banka kuruldu Resmi Gazete'de yayımlandı
Dünya devinden Muslera'ya dudak uçuklatan rakam
Dünya devinden Muslera'ya dudak uçuklatan rakam
Bülent Arınç AK Partili bakanların yanında söylemiş Cem Küçük yazdı
Bülent Arınç AK Partili bakanların yanında söylemiş Cem Küçük yazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Şevki kimdir aslen nereli Zümrüt Apartmanı skandalı!
Abdullah Şevki kimdir aslen nereli Zümrüt Apartmanı skandalı!
Xiaomi'nin merakla beklenen K20 Pro modelinin tanıtım videosu yayınlandı
Xiaomi'nin merakla beklenen K20 Pro modelinin tanıtım videosu yayınlandı
Seda Üren'in eşi kim Ercüment Nefesoğlu ne iş yapıyor yaşı kaç?
Seda Üren'in eşi kim Ercüment Nefesoğlu ne iş yapıyor yaşı kaç?
Rusya ve Türkiye arasında tarım ürünü hacmi arttı
Rusya ve Türkiye arasında tarım ürünü hacmi arttı
Citi Group Apple hisseleri için hedefi 205 dolara indirdi
Citi Group Apple hisseleri için hedefi 205 dolara indirdi
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar
Binali Yıldırım'dan 23 Haziran seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar
Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği skandal ne yazıyor?
Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği skandal ne yazıyor?
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
Yorumlar