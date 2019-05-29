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Köprüden kaçak geçişlere af Meclis'te

Köprüden kaçak geçişlere af Meclis'te

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kuurlu'nda.

TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da öngören kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Genel Kurulda milletvekilleri, teklifin birinci bölümü üzerinde grupları adına söz aldı. 

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile ilgili şubat ayında yapılan bazı düzenlemelerin bu teklifle tekrar Genel Kurul'a getirildiğini belirterek, "Üç ay önce kanun çıkarmışız. Bunu düzeltmek için tekrar bütün Meclis'in enerjisini harcıyoruz. Sizden ricam, teklifi getiriyorsunuz, lütfen bunun peşinden Genel Kurul'a gelin." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara ise teklifte TRT'ye yönelik düzenlemelerin yer aldığını anımsatarak, "Ülkemizin resmi yayın kurumu olan TRT'ye önemli görevler düşmektedir. Toplumumuzun ahlak yapısına, milli değerlerine, manevi ve tarihi değerlere uygun programlar yapılmasına ülke olarak ihtiyacımız var. Aile yapısını bozmaya yönelik dizi ve programlar, televizyon kanallarında birbirleriyle yarış halindeyken, milli ve manevi değerlerimizi ön plana çıkaran programların artması temennimizdir." ifadesni kullandı.

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