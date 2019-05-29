CHP Genel eski Başkanı Yüksek İstişare Kurulu'na katılmayı kabul etmedi

Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na katılmaları için eski Meclis başkanlarına davet götürüldü. Bir dönem TBMM Başkanlığı yapan CHP Genel eski Başkanı Hikmet Çetin, teklifi geri çevirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun yapısı da netleşmeye başladı. Kurula tüm eski Meclis Başkanları ve Meclis Başkanvekilleri davet edildi. Daveti 1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan CHP Genel eski Başkanı Hikmet Çetin, kabul etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname ile, 'millete ve devlete hizmeti geçmiş', 'bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla' oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na hayatta olan tüm Meclis Başkanları ve Meclis Başkanvekilleri davet edildi.

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Bu kapsamda Hikmet Çetin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman'a kurul üyelikleri için teklif götürüldü. Çiçek, Arınç, Toptan, Şahin ve Kahraman'ın kurul üyesi olmayı kabul ettiği öğrenildi.

Hikmet Çetin teklifi kabul etmedi

1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan CHP Genel eski Başkanı Hikmet Çetin'in ise, teklife teşekkür edip kurulda yer almayı kabul etmediği öğrenildi.

Kaynak: Habertürk