Hakurk'un PKK için stratejik önemi neden önemli?

Dün TSK'nın hem hava hem de kara operasyonu başlattığını açıkladığı bölgede, terör kampları büyük panik yaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine peş peşe hava operasyonları gerçekleştiriyordu. Terör kampları rahat bırakılmadı, ancak bölge çok geniş ve dağlık bir araziye sahip olduğu için kara operasyonuna ihtiyaç duyuluyordu.