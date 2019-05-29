Hakurk'un PKK için stratejik önemi neden önemli?
Dün TSK'nın hem hava hem de kara operasyonu başlattığını açıkladığı bölgede, terör kampları büyük panik yaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine peş peşe hava operasyonları gerçekleştiriyordu.
Dün TSK'nın hem hava hem de kara operasyonu başlattığını açıkladığı bölgede, terör kampları büyük panik yaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine peş peşe hava operasyonları gerçekleştiriyordu. Terör kampları rahat bırakılmadı, ancak bölge çok geniş ve dağlık bir araziye sahip olduğu için kara operasyonuna ihtiyaç duyuluyordu.
O adım, önceki gün Hakurk'ta atıldı. Tugay komandoları PKK için stratejik öneme sahip Hakurk'a ATAK helikopterleriyle indi.Terör örgütü PKK'nın ana kampı Kandil. Hakurk ise PKK'lı teröristler tarafından Kandil'e geçiş güzergahı olarak kullanılıyor.
Silah ve mühimmatın geçirildiği bölge
Hakurk ayrıca PKK'lı teröristlerin, silah ve mühimmatı Türkiye sınırından geçirdiği bölge. Yapılan operasyonlarla bütün bunların önüne geçilecek.