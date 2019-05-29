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Çin'in Ankara Büyükelçisi'nden Huawei açıklaması geldi

Çin'in Ankara Büyükelçisi'nden Huawei açıklaması geldi

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Şu an Huawei'nin başka ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit ettiğine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Hiçbir gerçek dayanağı olmadan, durup dururken uydurma bir gerekçeyle devletin tüm imkanlarıyla Huawei gibi Çinli özel şirkete baskı yapmak, hem adaletsiz hem de ahlak dışıdır" dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin açıklamalarından başlıklar:

 "Şu an Huawei'nin başka ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit ettiğine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Hiçbir gerçek dayanağı olmadan, durup dururken uydurma bir gerekçeyle devletin tüm imkanlarıyla Huawei gibi Çinli özel şirkete baskı yapmak, hem adaletsiz hem de ahlak dışıdır" 

"Çin, kesinlikle bunun üstünden gelebilir. Ticaret anlaşmazlığının ortaya çıktığı bir yıldan fazla süre içerisinde Çin ekonomisi, istikrarlı bir şekilde büyüyor ve kazanılan olumlu ivmeyi sürdürüyor"

"Tüm Çin toplumunun araştırma ve deneyler için ayırdığı bütçe, 2009 yılında 580 milyar 200 milyon yuan iken bu, yüzde 238,8 artarak 2018 yılında yaklaşık 2 trilyon yuan olmuştur"

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