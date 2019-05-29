Danıştay hakimi bile bu tuzağa düştü Tam 550 bin lirası dolandırıldı

Emekli hakim S.Y., kadınların kist sorununu çözdüğünü ve Hz. Ali tarafından görevlendirildiği söyleyen U.A. tarafından cinlerle korkutularak 550 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

Emekli hakim ve aynı kişiyi tacizle suçlayan avukat olan iki kızı savcılığa başvurdu.

Emekli Danıştay hakimi S.Y:, kendisini peygamber torunu olarak tanıtan U.A. tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikeyetçi oldu.

U.A.'ya 550 bin lira kaptırdığını, cinlerden kurtulmak için arabasını dahi sattığını öne süren eski hakimin, avukat olan iki kızı da taciz iddiasıyla U.A.'dan şikayetçi oldu.