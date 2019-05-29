HABER /  GÜNCEL

Danıştay hakimi bile bu tuzağa düştü Tam 550 bin lirası dolandırıldı

Danıştay hakimi bile bu tuzağa düştü Tam 550 bin lirası dolandırıldı

Emekli hakim S.Y., kadınların kist sorununu çözdüğünü ve Hz. Ali tarafından görevlendirildiği söyleyen U.A. tarafından cinlerle korkutularak 550 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

Emekli hakim ve aynı kişiyi tacizle suçlayan avukat olan iki kızı savcılığa başvurdu.

Emekli Danıştay hakimi S.Y:, kendisini peygamber torunu olarak tanıtan U.A. tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikeyetçi oldu. 

U.A.'ya 550 bin lira kaptırdığını, cinlerden kurtulmak için arabasını dahi sattığını öne süren eski hakimin, avukat olan iki kızı da taciz iddiasıyla U.A.'dan şikayetçi oldu.

 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Balıkesir'de uyuşturucu kabusu 2 kişi öldü 3 kişi komada
Foto Galeri Balıkesir'de uyuşturucu kabusu 2 kişi öldü 3 kişi komada Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çinli turistler artık ABD'yi tercih etmiyor
Çinli turistler artık ABD'yi tercih etmiyor
Numan Kurtulmuş'tan çarpısı seçim mesajı! CHP'nin adayına İstanbul'u bırakmayacağız
Numan Kurtulmuş'tan çarpısı seçim mesajı! CHP'nin adayına İstanbul'u bırakmayacağız
Kulüp başkanı feci kazada can verdi
Kulüp başkanı feci kazada can verdi
Operasyon sonrası Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye kritik telefon
Operasyon sonrası Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye kritik telefon
CHP Genel eski Başkanı Yüksek İstişare Kurulu'na katılmayı kabul etmedi
CHP Genel eski Başkanı Yüksek İstişare Kurulu'na katılmayı kabul etmedi
Olcay Şahan'dan 1+1 yıllık anlaşma!
Olcay Şahan'dan 1+1 yıllık anlaşma!
ÖNCEKİ HABERLER
Yiğit Bulut: Ruslar bize net teklifte bulundu
Yiğit Bulut: Ruslar bize net teklifte bulundu
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne anlatıyor pedofili sözleri
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne anlatıyor pedofili sözleri
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
Bayram ikramiyesi hangi emeklilere eksik yatacak?
Köprüden kaçak geçişlere af Meclis'te
Köprüden kaçak geçişlere af Meclis'te
Zümrüt Apartmanı kitap Abdullah Şevki pedofili skandalı!
Zümrüt Apartmanı kitap Abdullah Şevki pedofili skandalı!
Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği skandal ne yazıyor?
Zümrüt Apartmanı kitabı içeriği skandal ne yazıyor?
Andre Ayew'den Fenerbahçe'ye veda sözleri
Andre Ayew'den Fenerbahçe'ye veda sözleri
Kızım 34. bölüm fragmanı final
Kızım 34. bölüm fragmanı final
Yorumlar 2 yorum