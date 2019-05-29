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Fitch'ten 'kara para aklama' ile mücadele yönergesi

Fitch'ten 'kara para aklama' ile mücadele yönergesi

Fitch Ratings, gelecek yıl tüm AB üyesi ülkelerde yürürlüğe girmesi planlanan 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Yönergesi ile bankalarda denetimlerin artacağını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gelecek seneden itibaren yürürlüğe girmesi planlanan kara para aklama ile mücadele yönergesinin bankacılık sektöründe şeffaflığı artıracağını bildirdi.

Bankalarda denetimler artacak

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, AB Konseyi tarafından geçen yılın mayıs ayında onaylanan ve gelecek yıl tüm AB üyesi ülkelerde yürürlüğe girmesi planlanan 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Yönergesi (AMLD5) ile bankalarda denetimlerin artacağı bildirildi.

Açıklamada denetimlerin sonucunda tespit edilen kara para aklama faaliyetlerinin sayısında artışın görülebileceği, bunun da daha fazla bankanın cezalandırılmasına neden olabileceği belirtildi.

Denetleme kredi notu için pozitif unsur

Fitch Ratings’in açıklamasında bankaların denetimlerinin sıkılaştırmasının bankacılık sektörünün geneli için uzun vadede kredi notu açısından pozitif unsur olarak görüldüğünün altı çizildi.

Açıklamada, AB üyesi tüm ülkelerde 20 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan yönergenin (AMLD5) finansal transferlerdeki şeffaflığın artmasına, denetimsel kontrollerin daha yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıyacağı belirtildi.

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