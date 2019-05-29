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Haziran 2019 Koç Burcu Yorumu Hande Kazanova bu ay önemli

Haziran 2019 Koç Burcu Yorumu Hande Kazanova bu ay önemli

Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Koç burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Koç burcunu neler bekliyor? Bu ay önemli aylardan bir tanesi olacak. İletişim ağınız hızlı akacak.

3 Haziran’da oluşacak Yeniay ile Haziran ayına merhaba diyeceksiniz sevgili Koç’lar. Bu ay önemli aylardan bir tanesi olacak. İletişim ağınız hızlı akacak.

Aynı zamanda yakın çevrenizle beraber plan ve program yapacaksınız. Diğer taraftan enerjinizi ailevi konulara daha çok harcayacaksınız. Anne babanızla aranızdaki çekişmeler ve sevdiğiniz insanla aranızdaki bağlantınız bu ay önemli görünüyor. 3 Haziran’da gerçekleşecek Yeniay, girişimleriniz adına sizi destekleyecek.

İletişime dayalı birtakım işleriniz varsa ya da yakın çevrenizle hareket edeceğiniz alanlarda bu Yeniay’ı kullanabilirsiniz. Bu ay en fazla 14-16 haziran civarına dikkat etmeniz gerekecek. Birtakım girişimlerinizde istediğiniz sonuçları almaktan uzak olabilirsiniz.

9 Haziran’dan sonra yakın çevre bağlantılarınızı kuvvetlendireceğiniz bir döngüye merhaba diyeceksiniz. Öğrenmekten mutluluk duyacaksınız. 19-20 Haziran tarihlerinde ev ve aile alanlarınızdaki çekişmeler ön planda olacak.

Bazı girişimlerinizden istediğiniz sonuçları alamayacağınız gibi aynı zamanda negatif düşüncelere de açık bir döngü olabilir. 17 Haziran’da oluşacak Dolunay, seyahat alanlarınızı tetikleyecek. Fikirsel olarak önem verdiğiniz konuların bu Dolunay’da ön plana çıktığını göreceksiniz. 27 Haziran’dan sonra aşk hayatınızın hareketleneceği bir döngü başlayacak. Güzel bir ay diliyorum.

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