Seda Üren'in eşi kim Ercüment Nefesoğlu ne iş yapıyor yaşı kaç?

Sesinin yani sıra sempatik tavırları ile de sevilen şarkısı Seda Üren kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. 39 yaşında olan Seda Üren aslen İstanbullu. Daha 17 yaşındayken profesyonel olarak sahnelere çıkan Seda Üren Ercüment Nefesoğlu ile 2013 yılında evlendi. 2 çocuğu var.

Sempatik tavırları ile sevilen şarkıcı Seda Üren'in ailesi ve özel hayatı merak konusu oldu. Daha 17 yaşındayken sahne hayatına başlayan Seda Üren 38 yaşında ve aslen İstanbullu.Emel Sayın ve bülent Ersoy gibi isimlere vokal olan Seda Üren Ercüment Nefesoğlu ile 2013 yılında evlendi. 2 çocuğu var. Peki Seda Üren'in eşi Ercüment Nefesoğlu kim, ne iş yapıyor?

Seda Üren Kimdir: Seda Üren, 26 Aralık 1982 yılında İstanbul”da üsküdar’da doğmuştur. Seda Üren Aslen İstanbullu’dur. Seda Üren Oğlak burcudur.

Seda Üren, ailenin en küçük kızıdır. Seda Üren 16 yaşında İstanbul Ünversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği bölümünü kazanmıştır.

Ünlü şarkıcı Seda Üren, Türkiyenin en önemli sanatçıları, Bület Ersoy ve maksimde Emel Sayın”la vokal olarak sahne aldı. 17 yaşında kendi sahne çalışmalarını profesyönel olarak gerçekleştirmeye başladı ve yurtdışı, başta istanbul olmak üzere tüm büyük şehirlerde clup, konser, extra sahne çalışmalarını sürdürdü.

1999 Eylül”de İlk albümü; İLK HEDİYEM”i çıkardı. Şarkıcı “Kara Vicdanlı” ve “Şansısızım” şarkılarına klip çekti. Sesi kadar fiziğiylede dikkat çeken Seda Üren başta kimsesiz çocuklar olmak üzere pek çok yardım defilesinde podyumda görev aldı.

İkinci albümü AŞKI YAŞA BENİMLE”leyi çıkarıp “GÜLE GÜLE” şarkısına klip çekti Sektörün en genç assolisti ünvanını almayı başardı.

Seda Üren; 2003-2004 sezonunda ATV”de hafta sonları kendi adını taşıyan HOŞ SEDA isimli müzik-eğlence show programını sundu.

2005’te “ARANMA” adlı maxi single ile müzik marketlerde yerini aldı ve “ERKEKLERDE ASLA” şarkısına klip çekti. Erkeklerde ağlar adlı şarkısında Alişan ile düet yaptı. 2007 Ağustos ayında hayatındaki en değerli varlığı Annesini kaybetti.

2013 yılında Ercüment Nefesoğlu ile dünya evine giren şarkıcı Seda Üren 2014 yılında oğlu Nefes Kaan’ı dünyaya getirmişti.