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Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Teknik direktör Şenol Güneş’in A Milli takıma gitmesinin ardından yardımcısı Guti Hernandez de Beşiktaş’a veda etti.

Daha önce Beşiktaş'ta takımda birinci adam olmak istediğini açıklamasına rağmen yönetim tarafından bu yönde bir adım atılmayınca İspanyol teknik adam ayrılmaya karar verdi.

Zidane’ın ekibinde yer almak istiyor
Gelecekte Real Madrid’i çalıştıracak isimler arasında gösterilen efsanevi ismin, eski takım arkadaşı Zinedine Zidane’ın ekibinde yer almak istediği öğrenildi.



Avcı ile anlaşma yakın
Şenol Güneş'in ayrılığından sonra Abdullah Avcı ile anlaşma aşamasına gelen Beşiktaş'ın diğer alternatifleri Sergen Yalçın, Mircea Lucescu ve Tayfun Korkut.

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