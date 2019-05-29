Pençe harekatında yeni gelişmeler 6 terörist öldürüldü 2 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada, 'Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirildiği, 2 askerimizin yaralandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'a yapılan operasyonda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.
2 askerimiz yaralandı
Öte yandan bakanlık operasyonlarda 2 askerimizin yaralandığı bildirildi.
Dün de 9 teröristin etkisiz hale getirilmişti
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.
Öte yandan teröristlerin yuvalandığı yerlere Mehmetçiğin operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
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