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Pençe harekatında yeni gelişmeler 6 terörist öldürüldü 2 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada, 'Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirildiği, 2 askerimizin yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'a yapılan operasyonda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

2 askerimiz yaralandı

Öte yandan bakanlık operasyonlarda 2 askerimizin yaralandığı bildirildi.

Dün de 9 teröristin etkisiz hale getirilmişti

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Öte yandan teröristlerin yuvalandığı yerlere Mehmetçiğin operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

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