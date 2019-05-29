Yeni askerlikle ilgili son dakika gelişmesi 130 bin askerin terhisi bayram sonrasına kaldı

Yeni askerlik sistemine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda bayramdan sonra görüşülecek. Teklif 130 bin askerin terhis olmasının önünü açacaktı.

Meclis'te CHP, İyi Parti ve MHP'nin itirazları sonrası yeni askerlik sistemi, bayram tatili sonrasına kaldı.

AK Parti ve muhalefet grup başkanvekilleri, kışladaki yaklaşık 130 bin asker ile ailelerinin"çifte bayram" yapmak için beklediği askerlikle ilgili yasa teklifi için Meclis'te bir araya geldi.

CHP ve İYİ PARTİ: Beka sorunu olur

Ancak CHP ve İyi Parti bu sistemin Meclis'ten geçmesi halinde bir anda 130 bin askerin terhis olmasının beka sorunu yaratabileceğini belirtti.

MHP: Trafik sorunu olur

MHP de bu sistemin bayramdan önce geçmesiyle ülke genelinde trafik sorunu yaşanabileceğini söyledi.

Seçim sonrasına kalabilir

Bu 3 partinin itirazları sonrası meselenin daha derinlemesine tartışılabilmesi için yasanın bayram sonrası geçirilmesine karar verildi. Bayram sonrası milletvekillerinin gündeminde İstanbul seçimi olacak. Bu durum da yasanın 23 Haziran sonrasına kalmasına neden olabilir.