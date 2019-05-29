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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından ihale açıklaması

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından ihale açıklaması

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı,  şirketin bugün gerçekleşen açık artırma ihalesinde muhammen satış bedeli KDV Dahil 167 milyon 52 bin 600 TL olan 4 adet bağımsız bölüme, ihale sonucu KDV dahil 167 milyon 72 bin 600 TL  üzerinden teklif geldiğini bildirdi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz mülkiyetindeki muhtelif taşınmazların açık arttırma ihalesi 28 Mayıs 2019 Salı günü Saat:11.00'de gerçekleştirilmiştir. Muhammen Satış Bedeli KDV dahil 167 milyon 52 bin 600,00 TL ( KDV Hariç 141 milyon 570 bin TL ) olan 4 adet bağımsız bölüme, ihale sonucu KDV dahil 167 milyon 72 bin 600 TL ( KDV Hariç 141 milyon 586 bin 949,15 TL ) üzerinden teklif gelmiştir." ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada satışların devam ettiği bildirildi. 

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