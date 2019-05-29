Fenerbahçe Brahimi transferinde bir adım önde

Fenerbahçe, Porto'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Yacine Brahimi'nin transferi için West Ham United ile yarışırken İngiliz kulübünden bir adım daha önde.

Fenerbahçe, Yacine Brahimi transferinde bir adım öne geçti. Sarı lacivertlilerin bu transferdeki en önemli iki rakibinden biri Marsilya yarışta geride kaldı.

Cezayirli futbolcunun, Fransız kulübünün teklifine sıcak bakmadığı öğrenildi. Masadaki en sağlam diğer teklif ise Premier Lig’den.

Sürekli oynama garantisi istiyor

Hücum hattını güçlendirmek isteyen West Ham United da kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İngiltere vitrininde olmayı da seçenekler arasında tutan 29 yaşındaki futbolcu, sürekli oynama garantisi istiyor.

Fenerbahçe'den cazip teklif

Fenerbahçe’nin yoğun ilgisi ve sahada önemli bir görev alacağı Brahimi’ye iletildi. Cezayirli futbolcuya yıllık 3 milyon euronun yanı sıra 3 milyon euro da imza parası teklif eden sarı lacivertliler, Brahimi'nin vereceği kararı beklemeye başladı.

49 müsabakada 13 gol attı

West Ham United’ın teklifine göre yeni bir teklifin de yapılabileceği öğrenildi. Brahimi, bu sezon Porto formasıyla çıktığı 49 müsabakada 13 gol kaydetti, 9 gol pası verdi.