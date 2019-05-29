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Rusya'dan yeni S-400 açıklaması

Rusya'dan yeni S-400 açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400'lerin teslimatıyla ilgili "Her şey planlandığı şekilde ilerliyor ve herhangi bir gecikme söz konusu değil” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin talebi doğrultusunda S-400'lerin teslimatının öne alındığını anımsattı.

Teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Peskov, “Her şey planlandığı şekilde ilerliyor ve herhangi bir gecikme söz konusu değil.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin S-400 almasını istemediği ve bu konuda süre verdiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

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