Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milat olacak deyip duyurdu

Artık bundan sonra öğretmenler, müzeleri eğitim ortamı olarak kullanacak bir çok ders için müzeler de kullanılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gelişmeyi milat olarak değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Müze eğitimini sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin bir ana sistemin bir alt sistemi olarak görün. Bu günü müzecilik açısından bir milat olarak değerlendiriyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, öğretmenlerin, müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları, çocukların sınıf içi öğrenmelerini daha sahici öğrenme ortamlarına taşıyarak farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarını birleştirmek için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce "Müze Eğitimi Sertifika Programı" başlatıldı.

Tarih eğitimi müzelerin tarihsel arkeolojik ikliminde öğrencilere aktarılacak

Program çerçevesinde başta tarih eğitimi olmak üzere farklı derslerin kazanımları, müzelerin tarihsel, arkeolojik ikliminde öğrencilere aktarılacak. Müze eğitimi, Ankara'da gerçekleştirilen pilot uygulamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Öğretmenler müze eğitimi konusunda bilgilendirilecek

Selçuk, toplantıda, tarih ve coğrafya bilincini sadece kitaplardaki metinler, paragraflar olarak görmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz tarihi, coğrafyayı, sosyolojiyi yaşamak için müzelerin önemli olduğunu ortaya koymak istiyoruz. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı olarak birçok aşamadan geçen işlemleri sürdürüyoruz. Bir kaç yıl içinde yüz binleri geçen öğretmenlerimiz müze eğitimi konusunda bir eğitim alma çabası içinde olacak.

Bu günü müzecilik açısından bir milat olarak değerlendiriyorum

Bu eğitimin uluslararası bir şekilde genişlemesini amaçladığımızı da belirtmek isterim. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında yaptığı bu çalışmaların her biri birbirini destekleyici mahiyettedir. Eğitim sistemini bütün alt sistemleri ile eş güdümlü bir şekilde hayata geçirmezsek bazı aksamlar söz konusu olacaktır. Müze eğitimini sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin bir ana sistemin bir alt sistemi olarak görün. Bu günü müzecilik açısından bir milat olarak değerlendiriyorum."