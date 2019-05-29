HABER /  EKONOMİ
ADV Ramazan birlikte güzel

Huawei ABD'de açtığı davada "karar duruşması" istedi

Huawei ABD'de açtığı davada "karar duruşması" istedi

Çin merkezli teknoloji firması Huawei, firmanın ABD’de satış yapmasını engelleyen, ABD Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası'nın onaylanması sonrası, ABD'de açtığı davada "karar duruşması" istedi.

Huawei’den yapılan açıklamada, ABD’nin "siber güvenlik sağlamadığı" gerekçesiyle firma aleyhinde yürütttüğü kampanyayı durdurması istendi.

Huawei Hukuk Sorumlusu Song Liuping ABD yönetiminin firmanın güvenlik açıkları olduğunu kanıtlama konusunda başarısız olduğunu söyledi ve "Ne ateş, ne duman var; yalnızca spekülasyon" dedi.

Dava Teksas Doğa Bölgesi mahkemesinde 19 Eylül tarihinde görülecek.

Basına yansıyan haberlerde, Huawei’in ABD’deki yasağını kaldırmak için çabaladığı ve ülkedeki avukat sayısını artırdığı belirtildi.

Huawei şu an, firmanın kara listeye alınması sonrasında tanınan 90 günlük muafiyet izni ile satış yapıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş verdiği bi sözü daha tuttu memurlara tazminat müjdesi
Mansur Yavaş verdiği bi sözü daha tuttu memurlara tazminat müjdesi
Fenerbahçe Brahimi transferinde bir adım önde
Fenerbahçe Brahimi transferinde bir adım önde
Yeni askerlikle ilgili son dakika gelişmesi 130 bin askerin terhisi bayram sonrasına kaldı
Yeni askerlikle ilgili son dakika gelişmesi 130 bin askerin terhisi bayram sonrasına kaldı
Abdullah Avcı Beşiktaş flörtünde yeni gelişme
Abdullah Avcı Beşiktaş flörtünde yeni gelişme
Yeni mezunlara 27.000 TL'lik girişimci teşviki
Yeni mezunlara 27.000 TL'lik girişimci teşviki
Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ta flaş ayrılık
Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ta flaş ayrılık
ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ı konuk edecek
A Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ı konuk edecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milat olacak deyip duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milat olacak deyip duyurdu
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne anlatıyor pedofili sözleri
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne anlatıyor pedofili sözleri
Beşiktaş'a PSG'den süper golcü
Beşiktaş'a PSG'den süper golcü
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne içeriğinde neler var?
Zümrüt Apartmanı kitabı konusu ne içeriğinde neler var?
Takdir alma puanı kaç oldu 2019 e-okul karne notu sorgulama
Takdir alma puanı kaç oldu 2019 e-okul karne notu sorgulama
Alanyaspor'a Portekizli kaleci
Alanyaspor'a Portekizli kaleci
Seda Üren'in eşi kim Ercüment Nefesoğlu ne iş yapıyor yaşı kaç?
Seda Üren'in eşi kim Ercüment Nefesoğlu ne iş yapıyor yaşı kaç?
Yorumlar