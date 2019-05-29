Gökhan Özoğuz, AK Partili Kuzu'nun İmamoğlu tweetini alıntılayıp ateş püskürdü!

AK Partili Burhan Kuzu, Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk'te katıldığı programdaki konuşmalarını montajlayıp çarpıtarak "PKK ve FETÖ'ye çağrı" diye veren bazı medya kuruluşlarının haberlerini gerçek sanarak tepki verdi. Gökhan Özoğuz ise bu tweeti alıntılayıp "Bu kabus yalan dalgası elbet bir gün bitecek" diye yazdı.

AK Partili Burhan Kuzu, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Habertürk'te katıldığı bir programda, bazı medya kuruluşları tarafından, "PKK ve FETÖ'ye çağrı" olarak yansıtılan sözlerine ilişkin olarak, "İstanbul seçimleri öncesi CHP-PKK-FETÖ ittifakı aleni bir şekilde ortaya çıkmış oldu. İstanbul halkı böylesi bir işbirliğine geçit vermez" ifadelerini kullandı. Kuzu'ya yanıt Athena müzik grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.

"Bu kabus yalan dalgası elbet bir gün bitecek"

AK Partili Kuzu'nun tweetini alıntılayan Özoğuz, "Ben bir T.C. vatandaşı olarak bu şekilde asılsız, iftira ve yalan dolu suçlamayı hiç tereddüt etmeden yazdığınız için sizi ve sizin gibi söylemlerde bulunanları kınıyorum" dedi. Halkın her zaman doğru olanı bilerek bağrına bastığını söyleyen Özoğuz, "Bu kabus yalan dalgası elbet bir gün bitecek" diye yazdı.

AK Partili Burhan Kuzu'nun ilgili paylaşımı şöyle:

İmamoğlu sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Canlı yayında "Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim" diyerek FETÖ ve PKK'ya açıkça mesaj gönderdi. İstanbul seçimleri öncesi CHP-PKK-FETÖ ittifakı aleni bir şekilde ortaya çıkmış oldu. İstanbul halkı böylesi bir işbirliğine geçit vermez.