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Sınıf öğretmenine anlattı iğrenç olay ortaya çıktı

Sınıf öğretmenine anlattı iğrenç olay ortaya çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde emekli H.A. (62), kız torunu Y.G.'ye (11), cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Dede H.A.'nın bir diğer torununa da cinsel istismarda bulunmaktan hakkında savcılık tarafından soruşturma yürütüldüğü ve eşinin de kendisine boşanma davası açtığı belirtildi.

Çorlu'da ortaokul öğrencisi Y.G., sınıf öğretmenine dedesinin kendisini elle taciz ettiğini anlatarak, yardımcı olmasını istedi. Öğretmenin durumu bildirdiği okul idaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu. Müdürlük yetkilileri de çocuğun ailesi ile irtibata geçti.

Canının çok acıdığını söyledi

Yetkililer ve aile birlikte gittikleri Emniyet Müdürlüğünde dede H.A.'dan şikayetçi oldu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Y.G., dedesinin kendisine elle tacizde bulunduğunu ve canının çok acıdığını söyledi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan H.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Diğer kız torununa da cinsel istismarda bulunmuş

Tutuklanan H.A.'nın daha önce diğer kız torunu B.T.'ye de cinsel istismarda bulunduğunun iddia edildiği, hakkındaki şikayet üzerine Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Evden uzaklaştırma kararı aldırdı

Bu arada, torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.A.'ya eşi M.A.'nın boşanma davası açtığı ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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