Fenerbahçe'de Soldado'dan ayrılık sinyali! Paylaşımı olay oldu

Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado ayrılık sinyalini verdi. İspanyol futbolcu kolilenmiş paketleri Instagram hesabından paylaştı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve İspanya La Liga takımlarından Getafe ile 2 yıllığına anlaştığı iddia edilen Roberto Soldado'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından, taşınma görüntülerini paylaşan ve fotoğrafın üzerine üzgün bir emoji yerleştiren 34 yaşındaki yıldız oyuncunun adı, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği La Liga ekiplerinden Getafe ile anılıyor.

'Gitme kal kral'

Soldado'nun Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bu paylaşım ayrılık olarak yorumlandı. Fenerbahçeli taraftarlar, İspanyol golcünün bu paylaşımının ardından Soldado'ya 'gitme kal kral' şeklinde yorumlar yaptı.





59 maçta 19 gol, 11 asist

Fenerbahçe’ye 2017 yılının ağustos ayında gelen Soldado, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 59 maçta 19 gol, 11 asiste imza attı.