Abdullah Avcı Beşiktaş flörtünde yeni gelişme

Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ’la görüşecek olan Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, turuncu lacivertli kulübü ikna ettikten sonra Beşiktaş'a imza atacak.

Medipol Başakşehir'in önceki gün yaptığı "Teknik direktörümüz ve oyuncularımız için bize resmi teklif gelmedi" açıklaması Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ta bu transferin bir maliyetinin olacağı şeklinde yorumlandı.

Kulübüyle 5 yıllık mukavelesi bulunan Abdullah Avcı ise sorunu çözmek için devreye girdi. Tecrübeli çalıştırıcının Başkan Fikret Orman'a "Sayın Gümüşdağ ile görüşeyim, durumu anlatarak müsaade isteyeyim" dediği öğrenildi.

3 yıllık mukavele imzalayacak

Sabah'ın haberine göre; Başakşehir'de üst üste iki sezon kaçırdığı şampiyonluk sonrası kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Abdullah Avcı'nın Gümüşdağ'la yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi halinde siyah-beyazlılarla 3 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi.

Avcı olmazsa Korkut

Beşiktaş, Avcı'da sorun çıkması halinde Tayfun Korkut ile masaya oturacak. Fikret Orman, Korkut'la geçtiğimiz hafta bir araya gelerek nabız yoklamıştı. Kartal'ın bir diğer alternatifi ise Sergen Yalçın.